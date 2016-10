Internationale turnbond krijgt Japanse preses

TOKIO - De Japanner Morinari Watanabe wordt de nieuwe voorzitter van de internationale gymnastiekfederatie FIG.

Watanabe werd woensdag tijdens het FIG-congres in Tokio met een ruime meerderheid verkozen boven de Fransman Georges Guelzec.

De 57-jarige Watanabe volgt per 1 januari de Italiaan Bruno Grandi op

Grandi was twintig jaar voorzitter van de FIG en was geen kandidaat meer. Watanabe kreeg honderd stemmen. Zijn Franse tegenstrever Guelzec, voorzitter van de Europese bond UEG, kwam slechts aan negentien stemmen.

,,Het is tijd voor vernieuwingen in de turnsport'', klonk het ambitieus uit de mond van Watanabe. ,,Turnen is niet alleen tijdens de Olympische Spelen een populaire sport. Het behoort gewoon tot de koningssporten.''