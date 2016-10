Bach wil bij Spelen 2020 Fukushima aandoen

TOKIO - Als het aan IOC-voorzitter Thomas Bach ligt, worden enkele wedstrijden van de Olympische Spelen van 2020 in en rond Fukushima gehouden. Dat is de stad waar zich in 2011 een kernramp voltrok als gevolg van een tsunami. Bach had woensdag een ontmoeting met de Japanse premier Shinzo Abe en besprak daar het plan het door de ramp getroffen gebied bij de Spelen van Tokio te betrekken.

,,We hebben het erover gehad dat we hiermee de wederopbouw van het getroffen gebied kunnen ondersteunen en de mensen daar een hart onder de riem kunnen steken'', zei Bach na het gesprek met Abe. De lokale organisatoren hadden eerder al gemeld erover te denken een honk- of softbalduel te laten plaatsvinden in Fukushima, waar vijf jaar geleden de grootste kernramp sinds Tsjernobyl plaatsvond. ,,Een openingswedstrijd met een Japans team daar houden, zou een mooie boodschap zijn'', zei Bach, de Duitser die aan het hoofd staat van het Internationaal Olympisch Comité. ,,Maar het is niet de enige optie die we bekijken.''