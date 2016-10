Eerland naar hoofdtoernooi EK tafeltennis

ANP Eerland naar hoofdtoernooi EK tafeltennis

BOEDAPEST - Tafeltennisster Britt Eerland heeft zich woensdag overtuigend geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europese kampioenschappen in Boedapest. Na drie overwinningen dinsdag in de Hongaarse hoofdstad won ze ook haar laatste groepsduel in de kwalificaties. Eerland was met 4-1 te sterk voor thuisspeelster Mercedes Nagyvaradi.

Door ANP - 19-10-2016, 11:52 (Update 19-10-2016, 11:52)

Li Jie is als geplaatste speelster al zeker van een plaats in het hoofdtoernooi, dat donderdag van start gaat.