Blue Jays voorkomen vroeg einde

ANP Blue Jays voorkomen vroeg einde

TORONTO - De honkballers van Toronto Blue Jays hebben dinsdag voorkomen dat de best-of-seven in het American League Championship al na vier duels beslist was. De Blue Jays versloegen Cleveland Indians met 5-1, waarmee de stand op 3-1 kwam. Woensdag krijgen de Indians, opnieuw in het Rogers Centre van Toronto, een nieuwe kans zich te kwalificeren voor de World Series.

Door ANP - 19-10-2016, 7:37 (Update 19-10-2016, 7:37)

In de finale van de National League hield een productief Los Angeles Dodgers tegenstander Chicago Cubs van scoren af: 6-0. De Dodgers namen dankzij die zege een 2-1-voorsprong. Woensdag gaat het in Dodger Stadium verder met Game 4. De Cubs hebben sinds de achtste inning in het eerste duel van zaterdag geen punt meer gemaakt.