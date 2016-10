Kramer en Orie rekenen op mooie winter

VEGHEL - Weinig tot niets lijkt de schaatsploeg van Team LottoNL-Jumbo in de weg te staan om er een heel mooie winter van te maken. Zowel sportief als organisatorisch staat de formatie van hoofdcoach Jac Orie er uitstekend voor. In financieel opzicht zijn er evenmin obstakels, aangezien de belangrijkste sponsors de samenwerking in elk geval tot eind 2018 hebben verlengd.

Door ANP - 18-10-2016, 17:57 (Update 18-10-2016, 18:17)

,,We hebben een probleemloze zomer gehad en heel hard getraind'', liet Orie dinsdag weten tijdens de teampresentatie in Veghel. ,,Uit de testen blijkt dat de schaatsers in een prima conditie verkeren en dat zag je voor een deel al terug in de trainingstijden die we in Inzell hebben genoteerd.''

In de Zuid-Duitse stad verbeterde kopman Sven Kramer anderhalve week geleden het Nederlands record op de 3000 meter (3.39,02). ,,Ik ben erg tevreden over de afgelopen zomer. Het ziet er daarom heel goed uit voor de komende winter'', zei de Friese grootmeester. Hij reed in het afgelopen weekeinde op zijn favoriete 5000 meter ook al een fraaie tijd (6.13,10).

WK afstanden

Talent Patrick Roest gaf op de 3000 meter slechts 0,3 seconde toe op Kramer. Kjeld Nuis maakte op de 1000 meter met 1.08,62 ook al de nodige indruk. ,,We zitten minder dan twee jaar voor de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Dat merk je dan meteen in de tijden die al in oktober worden gereden'', legde Orie uit. ,,Alles trekt aan en dan moet je mee natuurlijk.''

Kramer wil het komende seizoen zoveel mogelijk hetzelfde indelen als de olympische winter van 2017-2018. ,,Ik focus me dit seizoen vooral op de WK afstanden, omdat dat toernooi in dezelfde periode valt als de Olympische Spelen. Natuurlijk ga ik ook bij de allroundtoernooien voor het hoogst haalbare, maar dit seizoen is geen doel op zich. Het is een middel om volgend jaar te kunnen excelleren in Pyeonchang.''