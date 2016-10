La Course van Champs-Elysées naar Izoard

PARIJS - De organisatie van de Tour de France heeft de vrouwenwedstrijd, die op de slotdag plaatsvond, verplaatst naar de Col d'Izoard. Dat maakte Tourbaas Christian Prudhomme dinsdag bij de presentatie van het routeschema van de Tour van 2017 bekend. La Course, zoals de eendaagse vrouwenwedstrijd heet, wordt volgend jaar niet als een criterium op de Champs-Élysées verreden, maar is een klimkoers.

Door ANP - 18-10-2016, 15:27 (Update 18-10-2016, 15:27)

Een paar uur voordat de mannen op donderdag 20 juli de achttiende etappe op de Izoard beëindigen, rijden de vrouwen er hun wedstrijd over 66 kilometer vanuit Briançon. Het is de vierde editie van La Course. Marianne Vos, Anna van der Breggen en de Australische Chloe Hosking waren de afgelopen jaren de winnaressen in Parijs.