Froome: Tour voor klimmers

ANP Froome: Tour voor klimmers

PARIJS - Chris Froome zag dinsdag het aantal tijdritkilometers in de Ronde van Frankrijk van 2017 en wist genoeg. ,,Een Tour voor klimmers'', oordeelde de Brit, de winnaar van de afgelopen twee edities. ,,Het ziet er zwaar uit, met een beperkt aantal tijdritkilometers. Ach, het hoort erbij. Ik zal me in mijn trainingen focussen op het klimmen.''

Door ANP - 18-10-2016, 13:31 (Update 18-10-2016, 13:31)

Froome werd geconfronteerd met het feit dat er ook minder klimkilometers en minder aankomsten op hoogte waren opgenomen in het routeschema, dat dinsdag in Parijs werd gepresenteerd. ,,Echt? Ik dacht dat er juist meer geklommen moest worden. Ik zie een aantal loodzware ritten. Onder meer die naar de Col d'Izoard. Hert wordt in ieder geval een race die je wint of verliest in de bergen.''

De renner van Sky verheugde zich nu al op de klim naar La Planche des Belles Filles, al in de vijfde etappe. ,,Daar heb ik goede herinneringen aan.'' Froome won er in 2012, toen nog als helper van Bradley Wiggins, voor het eerst een Touretappe.