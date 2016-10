Tour de France 2017 twee keer door de Alpen

PARIJS - De Ronde van Frankrijk van 2017 kent een opmerkelijk rittenschema. De Alpen worden twee keer bezocht: aan het einde van de eerste week en in de slotweek. Tussendoor is er plaats voor twee Pyreneeënritten. Op de voorlaatste dag is er een lastige individuele tijdrit over 23 kilometer in Marseille. De Tour start, zoals reeds bekend, op 1 juli in Düsseldorf. Daar wordt een tijdrit verreden met een vergelijkbare lengte als die in Utrecht vorig jaar. Over 13 kilometer behoort Tom Dumoulin tot de favorieten.

De eerste serieuze beklimming ligt aan het einde van de vijfde etappe waar de finish in de Vogezen ligt op La Planche des Belles Filles. Daarna volgen bergetappes in de Jura en de Alpen, waarna de Tourkaravaan per vliegtuig naar het westen vertrekt waar in de Dordogne de eerste rustdag is. Via Pau worden de Pyreneeën bereikt met twee zware ritten: naar Peyragudes en Foix. Via het Centraal-Massief (Le-Puy-en-Velay) gaat het daarna weer terug naar de Alpen met onder meer een etappe naar de top van de Izoard, waar nooit eerder werd gefinisht. Mocht de Tour nog niet beslist zijn, dan is er op de voorlaatste dag nog een tijdrit in Marseille. De slotrit is op 23 juli in Parijs.