ANP IOC bezorgd over hoge kosten Tokio 2020

TOKIO - Het Internationaal Olympisch Comité maakt zich zorgen over het budget dat inmiddels aan de organisatie van de Spelen van Tokio 2020 kleeft. IOC-vicevoorzitter John Coates zei dat dinsdag na een bijeenkomst met voorzitter Thomas Bach en Yuriko Koike, de nieuwe gouverneur van Tokio die maatregelen wil om de kosten omlaag te krijgen. Zo zou zij inmiddels hebben voorgesteld een aantal olympische accommodaties te verplaatsen.

Door ANP - 18-10-2016, 11:29 (Update 18-10-2016, 11:29)

Dat plan leidde tot protesten. Een van de aanpassingen zou betekenen dat de olympische roei-, kano- en kajakwedstrijden worden gehouden op een locatie zo'n 400 kilometer ten noorden van Tokio, waar reeds bestaande faciliteiten gebruikt kunnen worden. Het is een poging de inmiddels op 26 miljard euro geschatte kosten enigszins in te dammen. Dat cijfer ligt inmiddels vier keer hoger dan de schatting toen Tokio in 2013 de Spelen kreeg toebedeeld. Het IOC zou, net als het lokale organisatiecomité, willen vasthouden aan de eerder gekozen locaties en dreigt anders uit te wijken naar de Zuid-Koreaanse stad Chungju.

Dinsdag ontmoetten Koike en Bach elkaar, waarbij een mogelijke verplaatsing van het roeien wellicht op de agenda stond. Bach liet zich er na afloop niet over uit en hield het erop dat het belang van de sporters te allen tijde voorop staat. ,,Zij vormen hart en ziel van de Spelen.'' Vicevoorzitter John Coates zei over het inmiddels beraamde budget: ,,Dat is zeker een bedrag dat we erg hoog vinden.''

200 kilometer

Het IOC staat volgens een nieuw beleidsplan toe dat reeds bestaande faciliteiten worden gebruikt, ook als ze in een andere stad of zelfs land liggen.

In de originele plannen van Tokio 2020 lagen de meeste 'venues' binnen een straal van 8 kilometer van het atletendorp, maar een aantal stadions is al verplaatst. Zo moeten de baanwielrenners voor hun wedstrijden naar Shizuoka, zo'n 200 kilometer ten westen van Tokio.

Een woordvoerster van de lokale organisatie liet dinsdag weten dat een verhuizing naar Zuid-Korea nooit een optie is geweest en noemt het Sea Forest Waterway, midden in Tokio, de beste denkbare locatie. In de voorstellen van Koike zou ook sprake zijn van een verplaatsing van volleybal en zwemmen.