Schaatser Verweij gaat de goede kant op

WOERDEN - Schaatser Koen Verweij heeft na een rustpauze van een jaar weer honger naar het ijs. De wereldkampioen allround van 2014 maakte maandag bij de presentatie van zijn nieuwe ploeg Plantina in Woerden een gretige en strijdlustige indruk. De olympisch kampioen van Sotsji 2014 (ploegachtervolging) temperde wijselijk echter nog wel de verwachtingen enigszins voor het komende seizoen.

17-10-2016

,,Ik ben weer topsporter en dat voelt heel goed", liet Verweij weten. ,,Het was zwaar, afgelopen zomer na er een jaar uit geweest te zijn, maar het gaat de goede kant op. Ik ben er nog niet, maar ik kom er wel. In februari 2018 sta ik er zeker, en misschien wel eerder'', doelde hij op zijn grote einddoel, de Olympische Spelen over minder dan anderhalf jaar in Zuid-Korea.

Verweij (26) vormt met Lucas van Alphen (25) in Team Plantina de allroundtak bij de mannen. De vrouwenploeg van Plantina telt zes allroundsters. ,,Een prachtige samenstelling, met de ervaren rijdsters Linda de Vries, Jorien Voorhuis en Annouk van der Weijden en de talenten Reina Anema, Esmee Visser en Esther Kiel'', lichtte trainer Martin ten Hove toe. ,,Ik zie dat de jonkies van de oudjes leren en dat de ervaren rotten op hun beurt weer worden opgejaagd door de talenten. Ideaal voor een coach, eigenlijk.''

Zijn collega Gerard van Velde heeft een sterk sprintersteam tot zijn beschikking, met onder anderen Kai Verbij, Ronald Mulder en Thomas Krol. ,,We hebben een mooie ploeg met jongens die branden van ambitie'', betoogde Van Velde, die vooral uitkijkt naar de WK afstanden in februari 2017. ,,Dat toernooi is op de olympische baan in Pyeongchang, dus dat maakt het extra bijzonder.''