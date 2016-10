Veldrijders op volle sterkte in Valkenburg

NIEUWEGEIN - Bondscoach Gerben de Knegt van de Nederlandse veldrijders kan zondag in de wereldbekercross van Valkenburg met een sterke ploeg aantreden. Mathieu van der Poel en Lars van der Haar waren er in de wedstrijden van Las Vegas en Iowa nog niet bij, maar bij de derde cross uit de reeks staan beide toppers weer aan de start.

Door ANP - 17-10-2016, 14:30 (Update 17-10-2016, 14:30)

De Belg Wout van Aert heeft zich met twee overwinningen comfortabel aan kop gezet in de wereldbekerstand. De van twee ingrepen aan zijn knie herstelde Van der Poel troefde de Belg echter na zijn rentree in de Superprestige al twee keer af. Ook Van der Haar lijkt na een hamstringblessure weer aardig de oude. Zondag werd hij vierde in Zonhoven. De twee toprenners worden in Valkenburg vergezeld van Thijs van Amerongen, David van der Poel, Stan Godrie, Corné van Kessel,Twan van den Brand en Patrick van Leeuwen.

Bij de vrouwen voeren Sophie de Boer en wereldkampioene Thalita de Jong de ploeg aan. De Boer won de eerste wedstrijd in Las Vegas, maar moest in Iowa genoegen nemen met de zevende plaats. Katherine Compton won daar en de Amerikaanse nam ook de leiding in het klassement, gevolgd door de Tsjechische Katarina Nash en De Boer. De Jong liet de Amerikaanse trip schieten. De ploeg bestaat verder uit Lucinda Brand, Bianca van den Hoek (mits ze dinsdag op de UCI-ranking bij de beste vijftig staat), Maud Kaptheijns, Ceylin del Carmen Alverado, Annemarie Worst en Inge van der Heijden. Manon Bakker is reserve.