Luiten sluit positief af

ANP Luiten sluit positief af

HERTFORDSHIRE - Joost Luiten heeft zondag de British Masters toch nog met een redelijk positief gevoel afgesloten. De Nederlandse topgolfer leverde op Chandlers Cross in Hertfordshire tijdens de vierde omloop zijn beste prestatie. Hij ging rond in 68 slagen (3 onder par). Daarmee belandde hij op een eindscore van 280, goed voor de gedeelde 45e plaats. Luiten zakte zaterdag na de derde rondgang, waarvoor hij 73 slagen nodig had, nog naar de zestigste plaats in het klassement.

Door ANP - 16-10-2016, 19:07 (Update 16-10-2016, 19:07)

Alex Norén verdedigde op de laatste dag zijn leidende positie met succes met een score van 69 slagen. Daarmee eindigde de koele Zweed op 266 slagen. De Oostenrijker Bernd Wiesberger werd met een totaal van 268 tweede, gevolgd door de Brit Lee Westwood (269).

Voor de 34-jarige Norén was het zijn derde titel dit jaar op de Europese Tour.