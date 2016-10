Sagan: nog in shock

DOHA - Peter Sagan heeft normaal zijn woordje wel klaar, maar de Slowaakse wielrenner stond zelf zondag toch ook even perplex nadat hij in Doha voor de tweede keer op rij de wereldtitel had opgeëist. ,,Ik kan het niet geloven, ik ben nog in een shock'', zei Sagan, die zijn twee ploeggenoten Michal Kolar en broer Juraj Sagan nadrukkelijk bij het succes betrok. ,,Zij hebben ongelooflijk hard gewerkt voor mij. Juraj zat aanvankelijk ook nog mee in de eerste groep, terwijl Michal mij in de laatste vijf kilometer geholpen heeft om in een goede positie te komen.''

Sagan was attent toen al vroeg in koers de wind ervoor zorgde dat het peloton in stukken brak. ,,Ik was de laatste die aansloot bij de eerste groep, daarna was het wachten op de sprint. Ik had geluk dat Nizzolo voor me een gat liet en ik er langs kon. Als hij met had ingesloten waren we allebei onderuit gegaan'', vertelde Sagan, die familie en vrienden langs het parcours wist. ,,Dat was een extra motivatie. Mijn vader was er, mijn vrouw en vrienden uit het dorp waar ik geboren ben. Alleen al voor hen moest ik winnen.''