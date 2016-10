Bertens pakt dubbeltitel in Linz

ANP Bertens pakt dubbeltitel in Linz

LINZ - Kiki Bertens heeft zondag de titel behaald in het dubbelspel van het WTA-toernooi in Linz. De Nederlandse was in de finale met haar Zweedse tennispartner Johanna Larsson te sterk voor de Duitse Anna-Lena Grönefeld en de Tsjechische Kveta Peschke. In een wedstrijd die vijf kwartier duurde, werd het: 4-6 6-2 10-7.

Door ANP - 16-10-2016, 14:58 (Update 16-10-2016, 14:58)

Bertens en Larsson waren in Oostenrijk als tweede geplaatst, Grönefeld en Peschke als derde. In het enkeltoernooi werd Bertens aan het begin van de week al in de eerste ronde uitgeschakeld. De nummer 23 van de wereld bleek vorige maand na verschillende testen oververmoeid te zijn en laste in overleg met haar coach Raemon Sluiter een rustpauze in. Daardoor moest ze de toernooien in de Chinese steden Wuhan en Peking laten schieten.