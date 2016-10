Jubileum voor tennisster Wozniacki

HONGKONG - Tennisster Caroline Wozniacki heeft zondag haar 25e toernooizege op de WTA Tour geboekt. De Deense voormalig nummer één van de wereld was de beste in Hongkong. In de finale versloeg Wozniacki de Française Kristina Mladenovic in drie sets: 6-1 6-7 (4) 6-2. De wedstrijd was pas afgelopen na 2 uur en 40 minuten.

Wozniacki won eind september al het toernooi van Tokio en maakt reuzensprongen op de wereldranglijst waardoor ze maandag waarschijnlijk weer de top twintig binnenkomt.