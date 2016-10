EK allround 2017 verplaatst naar Heerenveen

HEERENVEEN - De Europese kampioenschappen schaatsen allround en sprint van 2017 worden gehouden in Heerenveen. Thialf neemt het evenement over van Warschau. De Poolse hoofdstad moest de EK teruggeven vanwege problemen met de schaatsbaan, zo meldde de internationale schaatsunie ISU zondag. Het toernooi voor mannen en vrouwen vindt plaats van 6 tot en met 8 januari.

Nadat de problemen in Warschau zich hadden geopenbaard, besloot de KNSB zich aan te bieden als alternatief met het gerenoveerde Thialf als locatie. ,,We zijn blij dat de KNSB het toernooi kan overnemen. De Nederlanders hebben veel ervaring en we vertrouwen erop dat het ondanks de korte voorbereidingstijd een mooi EK wordt'', zei de Nederlandse ISU-voorzitter Jan Dijkema.

Het is de eerste keer dat de EK volgens een nieuw format wordt gehouden. De ISU besloot afgelopen zomer dat in de seizoenen voor en na de Winterspelen een gecombineerd, driedaags toernooi wordt afgewerkt voor zowel allrounders als sprinters. In de andere jaren is er een EK afstanden, net als de EK sprint een nieuwigheid op de kalender. Warschau had het toernooi in eerste instantie toegewezen gekregen, waarna het werd verplaatst naar een buitenbaan in Zakopane. Ook die stad in Zuid-Polen kreeg de organisatie niet rond, waarna Warschau nog een vergeefse poging deed de EK te laten plaatsvinden.