Wielrenster Meares houdt het voor gezien

ANP Wielrenster Meares houdt het voor gezien

MELBOURNE - De Australische wielrenster Anna Meares heeft haar carrière beëindigd. Dat meldde ze zondag, twee maanden nadat ze in Rio haar zesde olympische medaille had veroverd. Bij die Spelen was ze ook de vlaggendraagster van haar land. Meares is tweevoudig olympisch kampioene.

Door ANP - 16-10-2016, 10:23 (Update 16-10-2016, 10:23)

Meares vertelde dat ze het fysiek niet meer aankan toe te werken naar de Gemenebestspelen, die in 2018 in haar thuisstaat Queensland worden gehouden. ,,Het werken naar de Spelen van Rio heeft veel gekost. Ik ben tevreden en wil nu iets anders gaan doen in mijn leven'', vertelde de 33-jarige wielrenster, die er in Rio niet in slaagde haar olympische titel op de sprint te verdedigen. Wel pakte ze nog brons op het onderdeel keirin, dat werd gewonnen door Elis Ligtlee.

Meares veroverde haar eerste olympische titel op 20-jarige leeftijd in Athene waar ze de 500 meter tijdrit won in een wereldrecord. Een gebroken nek, na een val tijdens een wereldbekerwedstrijd verhinderde niet dat ze zeven maanden later toch deelnam aan de Spelen van Peking 2008. ,,Het is moeilijk dit hoofdstuk af te sluiten, maar ik kijk uit ook uit naar de nieuwe dingen die nu gaan komen.''