Farah Europees atleet van het jaar

ANP Farah Europees atleet van het jaar

FUNCHAL - Mo Farah is zaterdag voor de derde keer in zijn loopbaan als Europees atleet van het jaar verkozen. Dat gebeurde op een gala in het Portugese Funchal.

Door ANP - 15-10-2016, 23:14 (Update 15-10-2016, 23:14)

De Brit veroverde op de Spelen in Rio goud op de 5.000 en 10.000 meter. Hij won de titel eerder in 2011 en 2012.

Bij de vrouwen ging de prijs naar Ruth Beitia. De Spaanse hoogspringster won goud op de Spelen in Rio en werd ook Europees kampioen. Ze is de opvolgster van Dafne Schippers, die zich in 2014 en 2015 beste Europese atlete mocht noemen.