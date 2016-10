Golubic in finale Linz na opgave Keys

ANP Golubic in finale Linz na opgave Keys

LINZ - Tennisster Viktorija Golubic heeft zich zaterdag zonder te spelen voor de finale van het WTA-toernooi in Linz geplaatst. De Zwitserse had in de halve eindstrijd een zogenoemde walkover doordat Madison Keys niet op de baan verscheen. De Amerikaanse moest vanwege ziekte opgeven.

Door ANP - 15-10-2016, 16:02 (Update 15-10-2016, 16:02)

De ongeplaatste Golubic treft zondag in de finale in de Oostenrijkse stad de Slowaakse Dominika Cibulkova. De nummer twee van de plaatsingslijst ontdeed zich zaterdag van de Spaanse Carla Suárez Navarro. Na anderhalf uur spelen stond er 6-4 6-3 op het scorebord.