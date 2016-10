Rossi op pole in Japan

MOTEGI - Valentino Rossi start zondag vanaf pole in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Italiaanse motorcoureur van Yamaha hield de klassementsleider Marc Márquez (Honda) uit Spanje achter zich. Rossi's teamgenoot Jorge Lorenzo werd derde. Dat laatste was wonderbaarlijk, want de Spanjaard had eerder op de dag in de laatste vrije training een zware crash waarbij hij hard op zijn rug terecht was gekomen.

Door ANP - 15-10-2016, 13:13 (Update 15-10-2016, 13:13)

Lorenzo werd voor onderzoek weggebracht, maar keerde terug om aan de kwalificatietraining deel te nemen en vervolgens een alleszins redelijke tijd neer te zetten. Rossi, tweede in het WK-klassement, kwam op het circuit tot een tijd van 1.43,954. Márquez bleef daar een kleine twee tienden van een seconde achter.

In de Moto3 stelde de Nederlander Bo Bendsneyder teleur. De rijder van Red Bull KTM Ajo kwam slechts tot de 27e tijd.