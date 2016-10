Bahrain-Merida lijft mountainbiker Cink in

ANP Bahrain-Merida lijft mountainbiker Cink in

MANAMA - Ondrej Cink ruilt zijn mountainbike in voor een carrière als wielrenner. De Tsjech tekende zaterdag een contract voor één jaar bij de nieuwe ploeg Bahrain-Merida. De 25-jarige Cink wordt daar ploeggenoot van onder anderen de Italiaan Vincenzo Nibali. Tristan Hoffman is een van de ploegleiders bij het team dat mikt op de status van WorldTourploeg, waarmee deelname aan alle grote wedstrijden verzekerd is.

Door ANP - 15-10-2016, 12:02 (Update 15-10-2016, 12:02)

,,Ondrej is een getalenteerde mountainbiker die een ander soort ervaring in het team brengt. Aan de andere kant zal hij steun en kennis van het team nodig hebben om vertrouwd te raken met het fietsen op de weg'', liet de nieuwe formatie in een verklaring weten.

De Tsjech werd in mei dit jaar derde bij de EK mountainbiken in het Zweedse Huskvarna.