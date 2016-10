Van Rouwendaal negende bij rentree

HONGKONG - Zwemster Sharon van Rouwendaal is zaterdag als negende geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd open water in Hongkong. De olympisch kampioene van Rio maakte in de Chinese stad haar rentree in competitieverband.

Door ANP - 15-10-2016, 10:03 (Update 15-10-2016, 10:03)

De 23-jarige zwemster uit Baarn lag bijna de hele wedstrijd over 10 kilometer in de voorhoede, maar kwam in de slotfase te kort. De Italiaanse Rachele Bruni tikte als eerste aan en zag haar landgenote Arianna Bridi volgen. Poliana Okimoto uit Brazilië vond zichzelf terug op de derde plaats.

Na de openwaterwedstrijd in Hongkong doet Van Rouwendaal mee aan een aantal wereldbekers in het kortebaancircuit, in Singapore en Tokio. Die dienen als voorbereiding op de WK kortebaan van begin december in Canada.