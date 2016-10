Golfer Luiten zakt naar 37e positie

Golfer Luiten zakt naar 37e positie

HERTFORDSHIRE - Golfer Joost Luiten is vrijdag verder achteropgeraakt bij de beste deelnemers aan de British Masters, een toernooi uit de Europese Tour. De Nederlander ging op The Grove rond in 70 slagen, één onder par. Dat bracht hem op een gedeelde 37e plaats. Hij had donderdag 69 slagen nodig voor zijn eerste ronde.

Door ANP - 14-10-2016, 19:34 (Update 14-10-2016, 19:34)

Luiten heeft een achterstand van acht slagen op Richard Bland. De Engelsman leidt met 131 slagen. Zijn landgenoot Andrew Johnston en Zweed Alex Noren volgen met 132 slagen.