Wereldkampioene Bowe nog niet fit

ANP Wereldkampioene Bowe nog niet fit

MILWAUKEE - Tweevoudig wereldkampioene sprint Brittany Bowe begint met een flinke achterstand aan het nieuwe schaatsseizoen. De 28-jarige Amerikaanse is nog niet hersteld van een hersenschudding die ze in juli opliep tijdens een training op een ijshockeybaan. Bowe blijft in elk geval dit weekeinde bij de Amerikaanse selectiewedstrijden voor de wereldbeker in Milwaukee aan de kant.

Door ANP - 14-10-2016, 11:18 (Update 14-10-2016, 11:18)

,,Ik hoop dat ze snel genoeg kan herstellen om aan ten minste nog een aantal van de wereldbekers voor de kerst mee te doen'', liet coach Matt Kooreman aan de NOS weten. ,,Alleen bij een hersenschudding is het lastig in te schatten wanneer dat zal zijn. Omdat zij medaillekandidate is op de grote toernooien heeft ze een mogelijkheid later in te stromen.''

Het wereldbekerseizoen op de langebaan begint half november in China. Het vierde toernooi in de mondiale cyclus is in het tweede weekeinde van december in Heerenveen (9-11 december).