ANP Kerber roemloos ten onder in Hongkong

HONGKONG - Tennisster Angelique Kerber is vrijdag roemloos ten onder gegaan op het WTA-toernooi in Hongkong. De nummer één van de wereld was in de kwartfinale niet opgewassen tegen Daria Gavrilova uit Australië. Het werd 6-3 6-1 na vijf kwartier spelen.

Door ANP - 14-10-2016, 10:52 (Update 14-10-2016, 10:52)

De 28-jarige Duitse schreef afgelopen maand de US Open op haar naam en onttroonde tevens Serena Williams als nummer één van de wereldranglijst. Sindsdien heeft de aanvoerster van de mondiale ranking weinig indruk gemaakt. Bij de WTA-toernooien van Peking en Wuhan sneuvelde ze al in de derde ronde tegen respectievelijk Elina Svitolina uit Oekraïne en Petra Kvitova uit Tsjechië.

Gavrilova moet het in de halve finales opnemen tegen de winnares van de partij tussen de Franse Kristina Mladenovic en de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands.