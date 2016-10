Japanse oud-topper traint kunstschaatsers

DEN BOSCH - Een aantal Nederlandse talenten in het kunstschaatsen wordt deze week getraind door de Japanse Miki Ando. De tweevoudig wereldkampioene, die als eerste vrouw een vierdubbele sprong op het ijs liet zien, is voor een week in Den Bosch neergestreken. Daar heeft ze een groep schaatsers onder haar hoede, onder wie Thomas Kennes, die begin dit jaar debuteerde op een EK.

Door ANP - 13-10-2016, 21:01 (Update 13-10-2016, 21:01)

Ando werd in 2007 in eigen land wereldkampioen en deed dat vier jaar later in Moskou nog eens over. In 2013 beviel ze van een dochter. haar poging om aan de Winterspelen van Sotsji deel te nemen mislukte. Ando heeft tegenwoordig een relatie met de Spaanse kunstschaatser Javier Fernandez, de huidige wereldkampioen bij de mannen. Ze geeft nog tot zondag trainingen aan de KNSB-selectie in bij het talentenopleidingscentrum van vereniging BKV in Den Bosch.