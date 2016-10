Goede start Luiten op British Masters

ANP Goede start Luiten op British Masters

HERTFORDSHIRE - Joost Luiten is donderdag goed begonnen aan de British Masters, een toernooi uit de Europese Tour. De Nederlander ging op The Grove rond in 69 slagen, twee onder par. Dat bracht hem op een gedeelde 21e plaats.

Door ANP - 13-10-2016, 20:13 (Update 13-10-2016, 20:13)

Het waren moeilijke omstandigheden, regenachtig en koud. ,,Op de tweede negen holes begon het er ook nog bij te waaien'', vertelde Luiten op zijn website. ,,Ik sloeg de bal vandaag niet super, maar wist vaak toch de greens te raken. Echt veel grote birdiekansen heb ik helaas niet gehad, maar al met al was dit een prima openingsronde.'' Luiten herstelde zich van zijn tegenvallende optreden vorige week op het Alfred Dunhill Links Championship in Schotland.

De Fin Mikko Ilonen, de Schot Marc Warren, de Engelsman Tommy Fleetwood en de Zuid-Afrikaan Richard Sterne hebben de leiding met 66 slagen.