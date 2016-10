UCI bevestigt nieuwe opzet omnium

DOHA - De internationale wielrenunie UCI heeft donderdag na twee congresdagen de invoering van een aantal nieuwe regels in de wielersport bevestigd. Met name het omnium gaat op de schop. Reeds bekend was dat volgende week bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen nabij Parijs de nieuwe opzet voor het eerst zou worden toegepast.

Het omnium was een nieuwigheidje, dat al in 2012 de olympische status verwierf als een meerkamp met zes onderdelen. Daarvan zijn de kilometer/500 meter tijdrit en de individuele achtervolging geschrapt. De zogenoemde vliegende ronde, het derde individuele onderdeel, wordt vervangen door de temporace. Dat is een wedstrijd over veertig (vrouwen dertig) ronden waarbij na elke ronde de koploper een punt verdient. Scratch, de afvalkoers en de puntenkoers zijn gebleven. Op de EK zullen de vrouwen bovendien voor het eerst een koppelkoers rijden.