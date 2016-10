LottoNL-Jumbo heeft Noors talent bijna binnen

AMSTERDAM - LottoNL-Jumbo hoopt volgende week het Noorse wielertalent Amund Gröndahl Jansen (22) vast te leggen. Een woordvoerder van de ploeg bevestigde donderdag dat er al gesproken is met de renner, die dit jaar enkele dagen de leiderstrui droeg in de Ronde van de Toekomst. Donderdag werd hij in Qatar vijfde in de wegrace voor beloften, gewonnen door zijn ploeggenoot Kristoffer Halvorsen.

Door ANP - 13-10-2016, 17:59 (Update 13-10-2016, 17:59)

Grøndahl Jansen komt over van de continentale ploeg Joker-Byggtorget. Hij won dit jaar onder meer het Noors wegkampioenschap bij de beloften, de Ronde van de Gironde en de ZLM Tour.