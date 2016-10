Halvorsen wereldkampioen bij beloften

DOHA - Kristoffer Halvorsen heeft donderdag de wereldtitel op de weg bij de beloften veroverd. De Noor was na 166 kilometer fietsen in Doha de snelste in een massasprint.

Door ANP - 13-10-2016, 15:44 (Update 13-10-2016, 15:44)

De Duitser Pascal Ackermann finishte als tweede. Jakub Mareczko eindigde als derde. Fabio Jakobsen was met een veertiende plaats de beste Nederlander in de wedstrijd voor wielrenners jonger dan 23 jaar.

Pascal Eenkhoorn reed lang in een kopgroep die een voorsprong van 3 minuten pakte. De vluchters werden tien kilometer voor de finish achterhaald.

Halvorsen is de opvolger van Kvin Ledanois, de Fransman die vorig jaar in het Amerikaanse Richmond de wereldtitel bij de beloften won.