ANP Noorse langlaufster Johaug test positief

OSLO - Langlaufster Therese Johaug heeft positief getest op doping. Het gaat om clostebol, een stof die onder meer in zonnebrandcrème voorkomt. Dat meldde de Noorse skifederatie donderdag.

Door ANP - 13-10-2016, 13:14 (Update 13-10-2016, 13:14)

Volgens de bond kocht de arts van de 28-jarige regerend wereldkampioene de crème in september in Italië zonder te weten dat het de verboden anabole steroïde clostebol bevatte. De Italiaanse apotheker zou hebben verzekerd dat er geen verboden stoffen in zaten.

Johaug won ook in 2014 de wereldtitel. Daarnaast behaalde ze drie olympische medailles, waaronder een gouden bij de Spelen in Vancouver in 2010. De Noorse skifederatie heeft aangegeven vrijspraak voor Johaug te willen.