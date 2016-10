Djokovic bij laatste acht in Shanghai

ANP Djokovic bij laatste acht in Shanghai

SHANGHAI - Novak Djokovic heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi in Shanghai. De Servische tennisser ontdeed zich in ruim vijf kwartier van de Canadese qualifier Vasek Pospisil, die 131e staat op de wereldranglijst. Djokovic won de wedstrijd in de derde ronde in twee sets: 6-4 6-4.

Door ANP - 13-10-2016, 11:58 (Update 13-10-2016, 11:58)

In de kwartfinale neemt wereldranglijstaanvoerder Djokovic het op tegen Mischa Zverev. De 29-jarige Duitser voegde zich bij de laatste acht spelers in China door te winnen van de Spanjaard Marcel Granollers: 6-7 (4) 6-4 6-1.