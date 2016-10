Martin heeft wereldtitel tijdrijden terug

ANP Martin heeft wereldtitel tijdrijden terug

DOHA - De Duitse wielrenner Tony Martin heeft woensdag bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Qatar de titel veroverd op de individuele tijdrit. Martin was over 40 kilometer veruit de snelste. Hij was eerder al wereldkampioen in 2011, 2012 en 2013. Van de Nederlanders eindigde Jos van Emden nog in de top tien. De Schiedammer van LottoNL-Jumbo werd achtste. Tom Dumoulin, de nummer twee van de Olympische Spelen in Rio, eindigde als elfde.

Door ANP - 12-10-2016, 15:08 (Update 12-10-2016, 16:13)

Achter Martin was het zilver voor titelverdediger Vasil Kirijenka uit Wit-Rusland, de Spanjaard Jonathan Castroviejo pakte het brons. Martin realiseerde een tijd van 44.42, hetgeen een gemiddelde inhoudt van 53,6 kilometer per uur. Kirijenka gaf 45 seconden toe, het verschil met Castroviejo bedroeg al 1 minuut en 11 seconden. Martin won zondag al de wereldtitel met Etixx-QuickStep op de ploegentijdrit.

,,Ik heb geen goed jaar gehad tot zondag, dit maakt alles goed'', zei Martin, die volgend jaar rijdt voor Katoesja. ,,Ik kan nu de rest van het afgelopen jaar vergeten en put hier al heel veel motivatie uit voor volgend jaar.'' Met zijn vierde wereldtitel evenaarde hij Fabian Cancellara, de Zwitser die afgelopen zomer met goud op de Olympische Spelen afscheid nam. Martin werd in Rio slechts twaalfde.

,,Dit parcours was me op het lijf geschreven. Ik was een beetje bang voor de hitte, maar had me wel terdege voorbereid. Ook de ervaring van zondag nam ik vandaag mee'', vertelde de 31-jarige Duitser. De temperaturen in Doha, waar vanaf vrijdag de wegwedstrijden worden gehouden, liepen weer op tot zo'n 37 graden.

Martin had al bij het eerste meetpunt de snelste tussentijd, met Kirijenka als naaste belager. Castroviejo was juist wat rustiger gestart. De Europees kampioen, zowel bij de WK van vorig jaar als in Rio vierde, pakte het brons dankzij een vlammende slotfase waardoor hij de net voor hem gestarte Pool Maciej Bodnar nog net van het podium reed. De verrassing kwam uit Ierland: de 22-jarige Ryan Mullen zat lang op de 'hotseat' waar de renner met de snelste tijd moet plaatsnemen, maar zag uiteindelijk vier renners een snellere tijd realiseren.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!