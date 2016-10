Izagirre van Movistar naar Bahrain-Merida

DOHA - De Spaanse wielrenner Ion Izagirre heeft zich voor twee jaar verbonden aan de nieuwe ploeg Bahrain-Merida. De Spaanse kampioen tijdrijden komt over van Movistar. De 27-jarige Izagirre wordt onder meer ploeggenoot van de Italiaan Vincenzo Nibali. Tristan Hoffman is een van de ploegleiders bij het team dat mikt op de status van WorldTourploeg, waarmee deelname aan alle grote wedstrijden verzekerd is.

Door ANP - 12-10-2016, 11:37 (Update 12-10-2016, 11:37)

Izagirre won dit jaar de voorlaatste etappe in de Ronde van Frankrijk, een bergrit naar Morzine. Ook was hij de beste in een individuele tijdrit in de Ronde van Zwitserland, waar hij tweede werd in het eindklassement, en in de proloog van de Ronde van Romandië die hij als derde afsloot. Vorig jaar zegevierde hij in de Ronde van Polen.