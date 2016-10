Van Dijk: tevreden, maar niet blij

DOHA - Zo graag had wielrenster Ellen van Dijk de teleurstelling van de Spelen in Rio weggepoetst met goud op de individuele tijdrit in Doha. Maar bij de WK in Qatar bleef ze dinsdag, zes seconden achter winnares Amber Neben, steken op zilver. Dat was in ieder geval meer dan Rio, waar ze door een stuurfout net naast het podium belandde.

,,Ik heb geen dramatische fouten gemaakt, zoals in Rio wel het geval was'', vertelde Van Dijk. ,,De bochten waren misschien niet allemaal even goed, maar ik denk dat de andere rensters ook zulk soort foutjes maken. Ik kan niet zeggen dat ik blij ben, maar wel tevreden met dit zilver. Eigenlijk is het niets, zoals het ook niets was in Rio, waar ik volgens mij heel dicht bij goud was. Maar dit is nog een zilveren medaille. Meer zat er gewoon niet in.''

,,Ik wilde zo graag de regenboogtrui'', vervolgde ze. ,,Maar in een tijdrit komt het aan op de vorm van de dag. En die van Amber was net wat beter. Daarom is zij de winnares.''