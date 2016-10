Neben houdt Van Dijk af van tijdritgoud

DOHA - Ellen van Dijk heeft dinsdag bij de WK wielrennen in Doha naast de wereldtitel op de individuele tijdrit gegrepen. De wereldkampioene van 2013 moest de zege laten aan de Amerikaanse Amber Neben, die eerder in 2008 al de beste van de wereld was. De 41-jarige Neben was over een kleine 29 kilometer zes seconden sneller dan Van Dijk. Het brons was voor de Australische Katrin Garfoot.

Annemiek van Vleuten werd vijfde op 26 seconden van Neben. Anna van der Breggen, die op de Spelen behalve goud in de wegwedstrijd ook brons pakte op de tijdrit, stelde teleur. In de broeiende hitte van Qatar werd ze dertiende met een achterstand van meer dan twee minuten.

Titelverdedigster Linda Villumsen en olympisch kampioene Kirstin Armstrong ontbraken. De eerste uit teleurstelling over haar olympische optreden in Rio, Armstrong (43) reed in Doha alleen nog de ploegentijdrit. Neben werd niet geselecteerd voor Rio 2016, een besluit dat ze vergeefs aanvocht.