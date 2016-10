Wielersponsor Alpecin sluit aan bij Katoesja

BIELEFELD - Shampooproducent Alpecin gaat volgend jaar verder als medesponsor van de Russische wielerploeg Katoesja. Dat maakte het Duitse bedrijf dinsdag in Bielefeld bekend. Alpecin was sinds 2015 mede-naamgever van de van oorsprong Nederlandse ploeg Giant-Shimano. Dat team van manager Iwan Spekenbrink had nog de Duitse vedetten John Degenkolb en Marcel Kittel in dienst toen de producent van shampoos instapte.

Door ANP - 11-10-2016, 13:52 (Update 11-10-2016, 13:52)

Ook bij Katoesja-Alpecin rijdt komend seizoen een Duitse topper. Tijdritspecialist Tony Martin maakte in augustus al zijn overstap na dit seizoen bekend. Hij komt van Etixx-QuickStep. De Russische ploeg telt volgend jaar ook een Nederlander. Maurits Lammertink verhuist van Team Roompot naar Katoesja.