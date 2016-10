Einde aan honkbalcarrière Ortiz

BOSTON - Aan de glansrijke honkbalcarrière van David Ortiz is maandagavond een roemloos einde gekomen. De veertigjarige Ortiz, ook wel bekend als 'Big Papi', werd met Boston Red Sox uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs in de MLB. De Red Sox verloren op het eigen Fenway Park ook de derde confrontatie met Cleveland Indians (3-4), waardoor de best-of-fiveserie vroegtijdig was beslist.

Door ANP - 11-10-2016, 8:36 (Update 11-10-2016, 8:36)

Ortiz, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, stond jarenlang bekend om zijn harde en verre klappen. 'Big Papi' sloeg 541 homeruns in de Major League en won drie keer de World Series met Boston Red Sox: in 2004, 2007 en 2013. De laatste keer werd hij uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de grote finale.

Tijdens het laatste optreden van Ortiz, maandag tegen de Indians, onderscheidde Xander Bogaerts zich. De Arubaanse korte stop, onderdeel van het Nederlands team, kwam tot twee honkslagen en haalde één van de drie punten van de thuisploeg binnen. Hij kon er de carrière van zijn illustere teamgenoot niet mee verlengen. ,,Pa-pi, Pa-pi'', schalde na afloop minutenlang door Fenway Park.