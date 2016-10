Hendriks: 'losersvlucht' desastreus

HILVERSUM - De zogenoemde 'losersvlucht' voor Nederlandse sporters bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro pakte desastreus uit. Dat zei chef de mission Maurits Hendriks maandagavond bij het televisieprogramma Pauw. ,,Dat gaan we over vier jaar in Tokio zeker anders doen.''

De betreffende vlucht bracht ongeveer halverwege het evenement sporters terug die 'klaar' waren, om atleten die nog in actie moesten komen in het olympisch dorp niet voor de voeten te lopen. Hendriks: ,,Vooraf leek het een goed idee. Iedereen die akkoord ging, realiseerde zich denk ik ook niet precies wat het inhield. We hebben het ook nog op een typisch Hollandse manier gedaan; één vlucht, zo goedkoop mogelijk. We hebben het onderschat. Het was niet goed.''