Zwemtrainer Truijens naar Denemarken

ANP Zwemtrainer Truijens naar Denemarken

KOPENHAGEN - Zwemtrainer Martin Truijens gaat in Denemarken aan de slag. De 38-jarige Truijens treedt per 1 januari in dienst bij de Deense zwembond, waar hij hoofdtrainer wordt van het nationale trainingscentrum in Kopenhagen. De voormalige coach van onder anderen Sebastiaan Verschuren en Inge Dekker werkte eerder twaalf jaar in dezelfde functie in Amsterdam.

Door ANP - 10-10-2016, 15:06 (Update 10-10-2016, 15:06)

Truijens stopte vorige week met training geven in de hoofdstad, omdat hij gesprekken voerde met potentiële nieuwe werkgevers. Eerder was al duidelijk geworden dat de zwemtrainer de KNZB in december zou verlaten. Truijens wilde al in september, kort na de tegenvallende Olympische Spelen, duidelijkheid over zijn toekomst. De bond is echter nog bezig met een evaluatie van Rio en kon die gewenste duidelijkheid niet geven. Truijens besloot daarop zijn contract niet te verlengen.

Maandag bleek dat zijn toekomst in Denemarken ligt.