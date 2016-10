'Gouden' Van Rouwendaal terug in competitie

NARBONNE - Zwemster Sharon van Rouwendaal maakt komende weekeinde haar rentree in competitieverband. De olympisch kampioene van Rio in het open water staat in Hongkong aan de start van een wereldbekerwedstrijd over 10 kilometer. ,,Ik zal daar tegen veel wereldtoppers racen en wil als olympisch kampioene natuurlijk niet afgaan'', meldde Van Rouwendaal maandag op haar website.

De 23-jarige zwemster nam na haar gouden race voor de kust van de Copacabana een paar weken vakantie. Van Rouwendaal hervatte half september in Narbonne de training onder leiding van haar Franse coach Philippe Lucas. ,,Op de een of andere manier is er na het behalen van goud wat druk van me af en ik merk dat ik daardoor sneller zwem. Voorheen stelde ik constant doelen voor mijzelf en lette ik streng op de momenten wanneer ik sliep en at. Nu ga ik daar iets luchtiger mee om en ik zwem dus harder.''

Na de openwaterwedstrijd in Hongkong doet Van Rouwendaal mee aan een aantal wereldbekers in het kortebaancircuit, in Singapore en Tokio. Die dienen als voorbereiding op de WK kortebaan van begin december in Canada.