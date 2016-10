Van Bokhoven nieuwe bondscoach turners

ANP Van Bokhoven nieuwe bondscoach turners

NIEUWEGEIN - Bram van Bokhoven is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse turners. De 38-jarige Van Bokhoven volgt Mitch Fenner op, die in juli op zeventigjarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Van Bokhoven nam de rol van Fenner in de aanloop en tijdens de Olympische Spelen al op tijdelijke basis over. Onder bezielende leiding van de Brit hadden de turners zich voor het eerst als ploeg gekwalificeerd voor de Spelen.

Door ANP - 10-10-2016, 11:49 (Update 10-10-2016, 12:11)

Van Bokhoven werkt al sinds 2006 bij de Nederlandse turnbond KNGU. De trainer kreeg drie jaar later de leiding over het topsportprogramma in Den Bosch. Hij trainde daar onder anderen Yuri van Gelder en Jeffrey Wammes.

Tijdens de Olympische Spelen in Rio drong juist Van Bokhoven erop aan om ringenspecialist Van Gelder naar huis te sturen, nadat zijn pupil een nacht had doorgezakt in de Braziliaanse stad. Het leidde tot een dagenlange controverse, die pas in de rechtbank werd beslist. Van Gelder had zich geplaatst voor de olympische finale aan de ringen, maar zat thuis toen om de medailles werd gestreden.

Route

In Den Bosch komt het nu tot een scheiding tussen Van Bokhoven en Van Gelder, van wie nog niet bekend is of hij doorgaat met turnen. De trainer gaat als onafhankelijke bondscoach werken, zonder 'eigen' turners. Van Bokhoven wordt verantwoordelijk voor de samenstelling van de diverse selecties, de infrastructuur voor trainingen en de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Met of zonder Van Gelder, dat blijft voorlopig de vraag.

,,Het is erg belangrijk dat alle betrokkenen weten welke route we kiezen en dat we met alle partners hetzelfde doel nastreven'', zei Van Bokhoven maandag.