Wereldbeker BMX voor Laura Smulders

ANP Wereldbeker BMX voor Laura Smulders

SARASOTA - BMX'ster Laura Smulders heeft zondag in Sarasota (Florida) de eindzege opgeëist in het klassement om de wereldbeker. De 22-jarige Nederlandse won ook de slotrace van de wereldbekerstrijd en haar leidende positie in het klassement kwam zo geen moment meer in gevaar.

Door ANP - 9-10-2016, 23:31 (Update 9-10-2016, 23:40)

Smulders won de laatste drie van de vijf manches om de wereldbeker. Ze was de snelste in Papendal in mei en een week geleden in Rock Hill en bracht haar eindtotaal zondag op 985 punten. De Amerikaanse Brooke Crain werd tweede, met 750 punten op ruime afstand.

Bij de mannen kon alleen Dave van der Burg indruk maken in Sarasota. Van der Burg bereikte de eindstrijd met de snelste tijd. In zijn eerste finale van dit wereldbekerseizoen belandde hij met een vierde plaats net naast het podium. Twan van Gendt, Jelle van Gorkom, Jay Schippers en Niels Bensink bleven steken in de kwartfinales.

De Amerikaan Corben Sharrah won de slotmanche én de wereldbeker. Met 855 punten bleef hij de Zwitser David Graf (600 punten) ruim voor. De Nederlandse deelnemers speelden in het klassement geen rol van betekenis. Van der Burg werd op de negende plek de hoogst genoteerde Nederlander.