LottoNL-Jumbo kan leven met vijfde plaats

DOHA - Bij wielerploeg LottoNL-Jumbo werd de vijfde plaats op de ploegentijdrit bij de WK wielrennen met enige tevredenheid becommentarieerd. ,,We hadden stiekem op meer gehoopt, maar beseffen wel dat dit onderdeel ons steeds beter afgaat'', meldde ploegleider Mathieu Heijboer zondag op de website van het Nederlandse team.

Door ANP - 9-10-2016, 20:08 (Update 9-10-2016, 20:08)

Het verschil met een podiumplaats was 18 seconden, nummer vier Sky was nog geen tel sneller. ,,Ons doel was eigenlijk het podium en dan is 18 seconden een groot gat'', vond Jos van Emden. ,,Maar dat maakt het ook een duidelijk verschil. Dat we op minder dan een seconde op Sky vijfde worden maakt dan niks uit. Als het verschil met een podiumplek zo klein was zou het zuurder zijn geweest.''

Heijboer voelde geen enorme blijdschap, maar ook geen grote teleurstelling: ,,We wisten dat de plekken buiten de top 2 zwaar bevochten zouden worden. We hadden zomaar zesde of zevende kunnen worden. Het verschil met het podium is duidelijk. Het gat met de wereldtop is er nog steeds, maar we zijn wel weer beter geworden. Het was dit jaar geen reuzensprong naar het podium, maar een vijfde plaats is in mijn ogen een goede prestatie.''