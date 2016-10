'Haas' iedereen te snel af in Eindhoven

ANP 'Haas' iedereen te snel af in Eindhoven

EINDHOVEN - De Keniaanse atleet Festus Talam heeft zondag gestunt in de marathon van Eindhoven. De 21-jarige hardloper was ingehuurd als tempomaker voor de favorieten, maar de 'haas' bleek de sterkste van allemaal en liep in de slotfase bij iedereen weg. Zijn eindtijd van 2.06.26 was geen verbetering van het parcoursrecord, dat op 2.05.46 bleef staan.

Door ANP - 9-10-2016, 12:45 (Update 9-10-2016, 12:45)

Zijn landgenoot Marius Kipserem finishte op gepaste afstand als tweede in 2.08.00. Kipserem won dit voorjaar de marathon van Rotterdam in 2.06.11. De derde plaats ging ook naar een Keniaan: Nobert Kigen liep 2.09.19.