ANP Mercedes dient protest in tegen Verstappen

SUZUKA - Het Formule 1-team van Mercedes heeft zondag na de Grand Prix van Japan een protest ingediend tegen Max Verstappen. De renstal beschuldigt de Nederlander van gevaarlijk rijgedrag in de 52e en voorlaatste ronde van de race op Suzuka, toen Lewis Hamilton een inhaalpoging bij de Nederlander van Red Bull waagde. Volgens Mercedes overtrad Verstappen de sportieve regels door zijn manier van verdedigen en verdient hij een straf.

Door ANP - 9-10-2016, 12:09 (Update 9-10-2016, 12:30)

De wedstrijdleiding heeft het protest in behandeling genomen, waardoor de einduitslag van de race een voorlopig karakter heeft. Verstappen eindigde als tweede vóór Hamilton.

De Britse wereldkampioen deed tijdens de race al zijn beklag over de actie van Verstappen, die hem niet binnendoor liet langskomen in een chicane en dwong tot uitwijken. Na de race maakte Hamilton er echter weinig woorden aan vuil. ,,Het doet er niet echt meer toe. Het is gebeurd en we gaan weer verder.''

Niets verkeerd

Verstappen vond dat hij sowieso niets verkeerd deed. ,,Hamilton was duidelijk sneller in de slotfase en ik wist dat hij me wilde passeren. Ik zag hem komen in mijn spiegels en verdedigde mijn positie. Ik zet dan de deur niet open.''

Eerder dit seizoen kreeg Verstappen een waarschuwing voor zijn iets te agressieve rijgedrag tijdens de Grote Prijs van België. Wedstrijdleider Charlie Whiting van de Formule 1 gaf hem toen een standje voor zijn verdedigende tactiek tegen de Fin Kimi Räikkönen van Ferrari.