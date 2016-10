Fans Formule 1 adoreren Verstappen

SUZUKA - Max Verstappen is de held bij de fans van de Formule 1. De kijkers van de Grand Prix van Japan kozen zondag via internet de Nederlander opnieuw tot 'Driver of the Day', oftewel de beste racer van allemaal. Het was al de zesde keer dit seizoen dat de Limburger van Red Bull die publieksprijs kreeg.

Door ANP - 9-10-2016, 9:49 (Update 9-10-2016, 10:05)

Verstappen sprak na zijn tweede plaats op het circuit van Suzuka achter winnaar Nico Rosberg van een superrace. ,,Tweede worden is super. De strategie van het team was geweldig en dat ik dan de strijd kan aangaan met de Mercedessen, is helemaal fantastisch'', meldde de Nederlander in de persconferentie.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton joeg in de slotfase op Verstappen en deed in de voorlaatste ronde een ultieme inhaalpoging de tweede plaats over te nemen, maar Verstappen pareerde de aanval kundig. ,,Ik zag in mijn spiegel dat hij binnendoor wilde, maar ik laat dan niet de deur open'', vertelde hij aan Ziggo Sport.

Verstappen lag na de start al snel tweede en probeerde mee te gaan in het kielzog van Rosberg. ,,Maar ik zag hem wegrijden, dus dan weet je dat het heel lastig wordt. Ik hield aanvankelijk meer Sebastian Vettel in de gaten, maar die kwam achter Hamilton terecht en die kon zijn aanval inzetten omdat mijn voorbanden bijna versleten waren. Daar zat nog maar heel weinig rubber op'', aldus de negentienjarige Limburger, die voor de zesde keer dit jaar het podium haalde.