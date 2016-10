Verstappen tweede in Grand Prix van Japan

SUZUKA - Max Verstappen is zondag voor de zesde keer dit seizoen naar het podium gereden in de Formule 1. De Nederlander eindigde zondag in de Grand Prix van Japan als tweede.

Door ANP - 9-10-2016, 8:52 (Update 9-10-2016, 8:52)

De negentienjarige Limburger vocht in de slotfase van de race een verbeten duel uit met regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die er niet in slaagde in zijn snellere Mercedes de Red Bull van Verstappen te passeren.

De Duitser Nico Rosberg had de race vanaf de start volledig onder controle en zette zijn poleposition om in een zege aan de meet. Hij vierde zijn negende triomf van dit jaar en verstevigde zijn leidende positie in het WK.