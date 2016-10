Handbalsters ten onder tegen Roemenië

ANP Handbalsters ten onder tegen Roemenië

EINDHOVEN - De Nederlandse handbalsters hebben zaterdag in Eindhoven na een tumultueuze slotfase de laatste wedstrijd het Holland Tournament verloren van Roemenië. Oranje zag in de slotfase de Roemeense handbalsters langszij komen met 23-23 en kreeg in de slotseconden een strafworp tegen. Die werd zelfs in twee instanties benut door de de Roemenen. Oranje won het toernooi na eerdere zeges op Nederland B en Servië wel op basis van het doelsaldo.

Door ANP - 8-10-2016, 17:27 (Update 8-10-2016, 17:27)

De handbalploeg komt voor het eerst in actie sinds de Spelen van Rio, waar net naast olympisch brons werd gegrepen. De wedstrijden in Eindhoven zijn de eersten onder leiding van de nieuwe bondscoach, de Deense Helle Thomsen. Zij volgde vorige week per direct bondscoach Henk Groener op, die eerder zijn afscheid had aangekondigd.

De wedstrijden in Eindhoven zijn de enige wedstrijden die Oranje dit jaar nog in Nederland speelt. In december komt de ploeg in actie op het Europees kampioenschap in Zweden.