Van der Poel ook sterkste in Berencross

MEULEBEKE - Mathieu van der Poel heeft zaterdag in Meulebeke de Berencross gewonnen. De 21-jarige Nederlander in dienst van de Beobank Corendon-ploeg liet in de slotronde zijn Belgische ploeggenoot Wietse Bosmans achter en kwam solo over de finish. De Belg Eli Iserbyt mocht als derde naar het podium.

Door ANP - 8-10-2016, 16:30 (Update 8-10-2016, 16:30)

Van der Poel maakte vorig weekend in de Superprestige-cross in Gieten zijn rentree in het crosspeloton. Hij won die wedstrijd meteen na een enerverend duel met wereldkampioen Wout van Aert. In Meulebeke won hij meteen ook de tweede veldrit waarin hij dit seizoen startte. Van Aert kon zaterdag niet meestrijden om de winst. De Belgische veldrijder kampte deze week met maagproblemen.